Der erfolgreiche Abschluss des Geschäftsjahres 2018 ist zugleich

der Start ins Jubiläumsjahr der EGK-Gesundheitskasse. Exakt heute vor

100 Jahren wurde sie von Industriellen aus dem Laufental gegründet.



Die EGK-Gruppe schliesst ihr Geschäftsjahr 2018 mit einem

Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 28 Mio. ab (2017: CHF 37 Mio.)

Der im Vergleich zum Vorjahr tiefere Gewinnausweis hängt mit dem

allgemein schlechten Börsenjahr 2018 zusammen. Das betriebstechnische

Ergebnis war 2018 mit CHF 44 Mio. hingegen um 57 % höher als 2017 mit

CHF 28 Mio. Der Einnahmenüberschuss in der Grundversicherung stieg im

Vergleich zum Vorjahr um CHF 3 Mio. auf CHF 23 Mio. Das Eigenkapital

in der Grundversicherung beträgt somit CHF 88 Mio. (2017: CHF 65

Mio.). Die KVG-Solvenzquote konnte von 127.9 % auf 132.7 % erneut

gestärkt werden und verweist damit auf eine solide finanzielle Basis.

Bei der EGK-Gruppe sind über 100'000 Personen versichert (83'000

davon in der Grundversicherung) und sie verfügt über insgesamt 185

Vollzeitstellen in Laufen und in neun auf die ganze Schweiz

verteilten Agenturen.



Starke regionale und ideelle Wurzeln



Genau heute vor 100 Jahren, nachmittags um Vier, gründeten

Industrielle aus dem Laufental die damalige "Krankenkasse des

Birstals". Die Gründung muss im historischen Kontext vom Ende des 1.

Weltkriegs, Generalstreik 1918 und das Wüten der Spanischen Grippe

gesehen werden: Die Industriebetriebe des Laufentals ergriffen damals

die Initiative, gründeten für ihre Mitarbeitenden und ihre

Angehörigen eine Krankenkasse und halfen so mit, die soziale Not zu

lindern. Die auch heute für die EGK charakteristische Bedeutung der

Komplementärmedizin geht bis in die dreissiger Jahre zurück. Hier hat

sich die EGK nicht zuletzt dank der EGK-Therapeutenstelle und der

Stiftung SNE einen starken Ruf und die bekannte

SNE-Weiterbildungs-Akademie geschaffen. Seit 2016 betreibt sie zudem

die digitale Gesundheitsplattform Vituro und bietet weitere

Dienstleistungen im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung an.

"Als schweizweit tätiger Krankenversicherer wenden wir uns explizit

an Menschen, welche sich der Kostbarkeit ihrer Gesundheit bewusst

sind und welche bereit sind, dafür Verantwortung zu übernehmen", so

Reto Flury, seit 2012 Geschäftsleiter der EGK-Gesundheitskasse.

"Konsequenterweise gehört zu unserer Philosophie aber auch, dass wir

in allen Lebenssituationen für unsere Versicherten da sind und ihre

Bedürfnisse respektieren." Aus diesem Grunde verzichtet die EGK schon

seit immer bewusst auf belästigende Telefonanrufe.



Höhepunkt: Weltcup-OL in Laufen 2019



Die EGK-Gesundheitskasse, welche seit 2015 mit der besten

OL-Läuferin aller Zeiten, Simone Niggli-Luder, als

Gesundheitsbotschafterin zusammenarbeitet, unterstützt im

Jubiläumsjahr den OL-Weltcup, der Ende September zum ersten Mal in

Laufen und Umgebung gastieren wird. Gleichzeitig werden auch

Volksläufe stattfinden. "Die Mischung aus Spitzen- und Breitensport,

wunderbarer Landschaft sowie einem festlichen Rahmen im Stedtli ist

so attraktiv, dass das Schweizer Fernsehen voraussichtlich drei Tage

vor Ort sein wird. Wir hoffen auf eine tolle Kulisse", so Reto Flury.



Neue Website, neue App "myEGK"



Pünktlich zum Start der Jubiläumsaktivitäten hat sich die EGK

nicht nur optisch festlich geschmückt, sondern auch ihre Website

www.egk.ch vollständig überarbeitet und modernisiert. Gleichzeitig

konnte mit der neuen App "myEGK" und dem elektronischen Kundenportal

ein weiterer Weg zu den Versicherten und diesen neue Möglichkeiten

eingerichtet werden. Auch wenn sich die EGK-Gesundheitskasse seit

Jahrzehnten herkömmlichen Werten verpflichtet fühlt, hat sie es immer

wieder geschafft, sich modernen Herausforderungen erfolgreich zu

stellen.



Kontakt:

EGK-Gesundheitskasse, Ursula Vogt, Leiterin Kommunikation,

Brislachstrasse 2, 4242 Laufen,

Telefon 061 765 51 14, Mobile 079 734 96 19, ursula.vogt@egk.ch,

www.egk.ch