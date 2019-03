Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in den USA wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 2,1% abschwächen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Wirtschaftsindikatoren würden dies teilweise andeuten, wie etwa der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe, die letzten Beschäftigungszahlen, die mit einem Zuwachs von 20.000 Personen deutlich unter den Erwartungen geblieben seien, und der nachlassende Preisanstieg im Wohnimmobilienmarkt. Andere Indikatoren wie etwa das Konsumentenvertrauen (zuletzt wieder kräftig gestiegen), der ISM für den Dienstleistungssektor (nahe 60 Punkten) und die sehr niedrige Arbeitslosenquote sähen wiederum deutlich besser aus. ...

