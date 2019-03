Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Unser Signalgeber in Form des zuletzt beschriebenen Wimpels hat seine Wirkung auf den Kursverlauf der 5-jährigen Rendite USA nicht verfehlt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da mit dem Unterschreiten der Begrenzung dieses Konsolidierungsmusters (akt. bei 2,46%) gleichzeitig auch der Aufwärtstrend seit Sommer 2016 (akt. bei 2,47%) zu den Akten gelegt worden sei, stünden die Zeichen eindeutig auf weiter fallende Zinsen. In die gleiche Kerbe schlage auch das jüngste Verlaufstief (2,30%), denn aufgrund des Abgleitens unter das Januartief entstehe erneut ein prozyklisches Ausstiegssignal. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Dezember (akt. bei 2,23%) definiere nun das nächste Anlaufziel. Das rechnerische Kursziel - abgeleitet aus dem beschriebenen Wimpelmuster - lasse sich sogar auf rund 2,05% taxieren. Ein Wiedersehen mit den Hochs von März 2017 und Dezember 2016 bei 2,14/2,12% müsse also definitiv einkalkuliert werden. Auf der Oberseite sei dagegen eine Rückeroberung der beiden angeführten Trendlinien (2,46/2,47%) nötig, um das Basisszenario der Analysten zu negieren. (22.03.2019/alc/a/a) ...

