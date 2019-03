Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach dem dovishen FED-Ausblick vom Mittwochabend folgten die Renditen von Bundesanleihen ihren US-Pendants gestern Morgen zunächst nach unten, stabilisierten sich aber im weiteren Tagesverlauf auf niedrigeren Niveaus, so die Analysten von Postbank Research.Zehnjährige Papiere hätten zum europäischen Handelsschluss mit 0,04% rentiert (-4 Basispunkte) - niedriger habe die Rendite auf Schlussstandsbasis zuletzt im Oktober 2016 gelegen. Damals habe sie gerade das negative Terrain verlassen, in dem sie sich nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 für einige Monate überwiegend bewegt habe. Nach ihrem deutlichen Rückgang nach der FOMC-Sitzung am Mittwochabend habe die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gestern seitwärts tendiert und am Abend nahezu unverändert bei 2,54% gelegen. (22.03.2019/alc/a/a) ...

