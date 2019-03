...mit anspruchsvollen Ergebnissen und Zielen als einziger deutscher Netzwerker und Drehscheibe für die Jobvermittlung. Das Ziel sind 2 Mrd. User im deutschsprachigen Raum für die nächstne 2 bis 4 Jahre. Darin liegt die Bewertung von Xing mit allerdings 1,7 Mrd. Euro aber einer glaubwürdigen Zukunft. Wer in Xing investiert, lebt also von Erwartungen, das der Chef oder die Führungsmannschaft diese Ziele auch erreicht, was eine Frage der Glaubwürdigkeit ist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info