flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte drehten kurz ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte drehten kurz vor dem Wochenschluss noch allesamt in den grünen Bereich. Den solidesten Kurszuwachs konnte der australische ASX200 verbuchen, der um 0,45 Prozent auf 6.195,20 Punkte zulegte. Die US-Futures tendierten kurz nach der europäischen Börseneröffnung uneinheitlich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen bei 11.578,39 Punkten. Das verschobene "Brexit-Datum" hievte den DAX am Morgen bereits über die 11.600er-Marke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex legte am Donnertag nochmals den Rückwärtsgang an ein und beendete den Xetra-Handel mit einem Minus von 0,46 Prozent bei 11.549,96 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 19. März 2019 bei 11.823,21 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 21. März 2019 bei 11.467,79 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.604/11.646/11.687/11.739 und 11.823 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 11.468 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.384/11.332 und 11.248 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/