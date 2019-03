Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 27,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Markt überschätze eventuell die Risiken, die mit dem von RWE angepeilten Ausbau der erneuerbaren Energien verbunden seien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter allen von ihm beobachteten, auf erneuerbaren Energien ausgerichteten Versorgern in Europa sei RWE am attraktivsten bewertet./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 08:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007037129