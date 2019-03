Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 11,40 auf 10,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi begründete das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem mit den höheren Pensionsrückstellungen, die aus dem niedrigeren Abzinsungsfaktor resultierten. Zudem passte Gandolfi seine Schätzungen an die Jahreszahlen des Versorgers an. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für die Aktie. Eine überraschend gute Entwicklung im Netzgeschäft gleiche Gegenwind im Privatkunden-Stromgeschäft aus./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 08:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-03-22/10:54

ISIN: DE000ENAG999