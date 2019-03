Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat zurückhaltend auf die Beschlüsse des EU-Gipfels reagiert.



BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, politisch sei die Verschiebung des Brexit vielleicht ein kluger Schachzug. Die Wirtschaft leide aber immer mehr darunter, nicht zu wissen, wie es weitergehe:



"Am liebsten wäre es uns natürlich, wenn die Briten ihren Austrittsantrag zurücknehmen würden. Das Zweitbeste ist, dass sie das Abkommen annehmen, denn darüber wird jetzt schon länger gar nicht mehr gesprochen. Man hat ja über zweieinhalb Jahre verhandelt und am Ende ist das bestmögliche Abkommen herausgekommen, aus unserer Sicht eine wirklich gute Grundlage, auf der man aufbauen kann. Eigentlich müsse es jetzt darum gehen, wie die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geregelt werden (...). Wir sehen jedenfalls, dass eine Menge Unternehmen sich sehr gut vorbereitet haben auf diesen 29. März. Es sind Milliarden an Vorbereitungskosten ausgegeben worden und jetzt eine Woche davor sagt die britische Politik, wir möchten gerne verschieben."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de