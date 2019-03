München (ots) -



"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erreicht 8,9 % MA (14-49 Jahre) und 11,8 % MA (14-29 Jahre)



- Bereits am Vorabend überzeugend: Die RTL II-Soaps - RTL II-Tagesmarktanteil von 6,8 %



Erneut konnte RTL II am Donnerstag punkten: Zur besten Sendezeit erzielte eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" 8,9 % MA (14-49 Jahre) und 11,8 % MA bei den 14-29-Jährigen. Das von der SPIEGEL TV GmbH produzierte Format, das sich inhaltlich mit dem Frankfurter Bahnhofsviertel auseinandersetzt, erreichte zudem bis zu 1,55 Mio. Zuschauer gesamt.



Bereits um 17 Uhr überzeugte eine neue Folge "Krass Schule - Die jungen Lehrer". Die Lehrer-Soap erreichte 11,6 % MA bei den 14-29-Jährigen und 6,7 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre). Im Anschluss erzielten die RTL II-Vorabend-Soaps gute Werte: "Köln 50667" 9,4 % MA (14-49 Jahre) und 18,8 % MA (14-29 Jahre). Danach kam "Berlin - Tag & Nacht" auf 8,4 % MA (14-49 Jahre) und 16,7 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,8 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 21.03.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



