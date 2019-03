Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Jenoptik nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 34,50 Euro belassen. Nach einem ausgezeichneten Jahr 2018 sei es nun an der Zeit, Kursgewinne mitzunehmen, empfahl Analyst Robin Brass den Anlegern in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem starken Kursanstieg sei das Papier inzwischen angemessen bewertet. Der Ausblick auf 2019 sei zwar solide, sollte aber kein Kurstreiber sein./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:35 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2NB601