Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH von 350 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Den Anlegern seien zwar die defensiven Qualitäten des Luxusgüterkonzerns bewusst, doch sie unterschätzten immer noch die Attraktivität der Kernmarke Louis Vuitton, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet ihres guten Laufs habe die Aktie noch Luft nach oben. Das neue Kursziel begründete der Analyst mit der gestiegenen Branchenbewertung./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-03-22/11:19

ISIN: FR0000121014