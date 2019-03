Die Stimmung unter den Unternehmern der deutschen Industrie könnte besser sein. Immerhin liefen ihre Geschäfte im März so schlecht wie seit 2012 nicht mehr. Das teilte das Institut IHS Markit mit.

Die deutsche Industrie gerät immer stärker in den Abwärtsstrudel der schwachen Weltkonjunktur: Ihre Geschäft liefen im März so schlecht wie seit über sechseinhalb Jahren nicht mehr, was an den Finanzmärkten als Rezessionssignal interpretiert wurde. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 2,9 auf 44,7 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Von Reuters befragt Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg auf 48,0 Punkte erwartet. Erst bei mehr als 50 Punkten signalisiert das Barometer ein Wachstum.

"Angesichts verstärkter Rückgänge bei Produktion, Auftragseingang und Exporten hat sich die Talfahrt des deutschen Industriesektors weiter beschleunigt", sagte Markit-Experte Phil Smith. "Die Unsicherheit hinsichtlich des Brexit und der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, die Schwäche der Automobilindustrie und die generell nachlassende weltweite Nachfrage belasteten in ganz erheblichem Ausmaß und sorgten für die stärksten Geschäftseinbußen ...

