Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Rheinmetall von 106 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Automobilgeschäft rutsche die Gewinndynamik wohl bald in den negativen Bereich, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das positive Wachstumsprofil der Verteidigungssparte sei derweil bereits größtenteils im Aktienkurs berücksichtigt. Eggeling senkte seine Schätzungen für den operativen Gewinn bis 2021./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 07:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 07:38 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-03-22/11:22

ISIN: DE0007030009