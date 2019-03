Die deutsche Baubranche ist so gut ins Jahr gestartet wie noch nie. Die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind randvoll. Die aktuelle Abkühlung der Konjunktur geht damit weiterhin an der Branche vorbei. Das sollte Wacker Neuson als führendem Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen in die Karten spielen. Die Münchner sehen sich nach dem Rekordjahr 2018 im laufenden Jahr ebenfalls auf Kurs.

