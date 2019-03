Erkheim (ots) -



Ökohaus-Hersteller Baufritz aus Erkheim / Allgäu ist im Rahmen einer aktuellen Studie vom FOCUS-Magazin (in Zusammenarbeit mit Deutschlandtest) zum Nachhaltigkeits-Testsieger der Fertighaus-Branche ausgezeichnet worden. Dem Allgäuer Unternehmen wurde branchenweit der höchste Verantwortungswert in der Kategorie "Nachhaltiges Engagement" testiert.



In einer kürzlich veröffentlichten Studie vom FOCUS-Wirtschaftsmagazin und DEUTSCHLAND TEST zum Nachhaltigkeitsengagement deutscher Unternehmen, wurde Baufritz mit dem Prädikat "Testsieger" in der Kategorie "Fertighausanbieter" ausgezeichnet.



Das Studien-Ranking basiert auf einer breit angelegten Verbraucherumfrage des Marktforschungsinstituts ServiceValue. Für die Studie wurden mehr als 495.000 Verbraucherurteile aus ganz Deutschland erhoben, bei denen das nachhaltige Engagement von Unternehmen unterschiedlicher Branchen bewertet wurde. Die Benotung beruhte auf den Kriterien der ökonomischen Fairness, des ökologischen Handelns sowie sozialer Initiativen.



Baufritz wurde dabei zum führenden Nachhaltigkeits-Primus der Kategorie Fertighausanbieter an die Spitze in gewählt und erhielt - unter insgesamt 11 Anbietern - die Auszeichnung "Nachhaltiges Engagement: Testsieger".



"Das Thema Nachhaltigkeit wird von Verbrauchern immer stärker wertgeschätzt", stellt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue, fest. Aufgrund dessen hat das Thema Nachhaltigkeit einen zunehmenden Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten sowie ihre Bereitschaft eine Marke weiterzuempfehlen.



Bereits seit mehreren Jahrzehnten forciert Baufritz die Themen Nachhaltigkeit, Wohngesundheit und Ökologie beim Hausbau - und investiert dahingehend großes Engagement, das sich von nachhaltigen Baustoffen über eine firmeneigene Kita bis hin zu regelmäßigen Umwelt- und Klimaschutzaktionen erstreckt. Auch die Mitarbeiter bei Baufritz tragen diese ressourcen-schonende Haltung in vollem Maße mit. So wurden beispielsweise mehrere Photovoltaik-Anlagen auf den Werksdächern des Holzbau-Unternehmens von den Beschäftigten in Form einer Betreibergemeinschaft mitfinanziert, um aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz und der CO²-Bilanz zu leisten.



Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin bei Baufritz, zeigt sich sehr erfreut von den Ergebnissen der aktuellen Studie. "Wir bezeichnen uns immer als Dinosaurier, wenn es um Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung geht, da wir diese Themen schon gelebt und vorangetrieben haben, noch bevor sie zu Trendthemen wurden. Wir freuen uns daher sehr über die Anerkennung unseres nachhaltigen Engagements - und über die Tatsache, dass es den Verbrauchern am Herzen liegt, dass ein Unternehmen ein verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit Natur, Umwelt und Ressourcen vorleben sollte."



Für sein Engagement rund um ein nachhaltiges, wohngesundes Leben hat Baufritz bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den deutschen Nachhaltigkeitspreis 2009 und den B.A.U.M Umweltpreis 2013. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen vom renommierten Wirtschaftsmagazin "Capital" in der Kategorie "Baumaterialien und Wohngesundheit" als bester Fertighaushersteller ausgezeichnet.



