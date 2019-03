Düsseldorf (ots) - Der Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl, Sven Giegold, hat die EU-Gipfelentscheidung zum Brexit begrüßt. "Die Einigung legt die Zukunft Großbritanniens geschickt in die Hände der britischen Bürgerinnen und Bürger", sagte Giegold der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Jetzt entsteht zum 12. April eine Bewegung, den Austrittsantrag zurückzuziehen, vor allem wenn das Parlament den Austrittsvertrag nicht ratifiziert", sagte Giegold. "Über 2,2 Millionen haben schon eine entsprechende Petition unterschrieben", so der Grünen-Europapolitiker. Am Samstag wollen Zehntausende Briten in London für ein zweites Referendum demonstrieren.



