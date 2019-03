Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach der Präsentation endgültiger Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,55 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe zwar wegen eines nicht zahlungswirksamen Postens enttäuscht, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Martin jedoch fokussiert sich auf das barmittelbasierte Wachstum des operativen Gewinns und fühlt sich damit in seiner positiven Sicht auf die Aktien des Immobilieninvestors bestätigt./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-03-22/11:54

ISIN: DE000PAT1AG3