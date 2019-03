Die Privatbank Berenberg hat Koenig & Bauer nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59,10 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe ziemlich enttäuschend abgeschnitten, und auch der neue Ausblick auf 2019 liege unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch habe das Management auf der Analystenkonferenz optimistisch geklungen, was ein Zeichen für eine zuletzt stärkere Nachfrage sein könnte./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-03-22/11:57

ISIN: DE0007193500