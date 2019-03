marktEINBLICKE um 12: DAX - Anfangseuphorie schnell verpufft, Deutsche Bank wagt einen Ausblick

Nach einem positiven Handelsauftakt sah es zunächst so aus, als sollte sich der DAX nach den in den vergangenen Tagen erlittenen Kursverlusten am Freitag erholen können, allerdings drehte das wichtigste deutsche Börsenbarometer schnell in die Verlustzone.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 11.509 MDAX -0,6% 24.959 TecDAX +0,3% 2.682 SDAX -0,2% 10.876 Euro Stoxx 50 -0,7% 3.342

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Im Fokus steht auch die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Dieses Mal nicht nur wegen der möglichen Fusion mit der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001).

