Kufstein (ots) - Die Helden der Zukunft im Kufsteinerland



In einer Zeit, in der das rückwärtsgerichtete Denken wieder an Boden gewinnt, ist es wichtiger denn je geworden, jungen Menschen Hoffnung auf ein lebenswertes Morgen zu geben. Antworten auf Zukunftsfragen können nicht im Stil von "Great again" gefunden werden, sondern nur mit dem Blick nach vorne. Die BEADY DAYS stellen dieses Vorne ins Rampenlicht und wollen in Form eines vielfältigen und inspirierenden Festivals die Helden von morgen ermutigen, dem 21. Jahrhundert mit Scharfsinn, Klarheit und emotionaler Kompetenz zu begegnen und es selber mit zu gestalten.



Im Mittelpunkt des Festivals am 10. und 11. Oktober, das vom Kufsteinerland in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsinstitut, einem der wichtigsten Think-Tanks der Trend- & Zukunftsforschung, veranstaltet wird, stehen wegweisende Fragestellungen. Wie gestalten sich Gesellschaften? Welche neuen Optionen liefert die Technologie wirklich? Wohin entwickeln sich globale Wirtschaftsströme? Welche Bedingungen erzeugt der Klimawandel?



Für das erstklassige Programm aus Vorträgen und Workshops konnten hochkarätige Referenten und Experten gewonnen werden: Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx, die experimentelle Traumjob-Testerin Jannike Stöhr, Weltumseglerin Laura Dekker, Nils Knopp von Ben & Jerry's, Neurowissenschaftler, Biochemiker und deutscher Meister im Science Slam, Dr. Henning Beck und Jana Gebauer vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung stehen ebenso auf dem Programm, wie Crowdfunding-Experte, Sprayer, Architekt, Karma-Ökonom und Rapper Van Bo Le-Mentzel, die Autorin und Philosophin Dr. Natalie Knapp, Ali Malohdji, Gründer von watchado und EU Jugendbotschafter, Daniel Cronin von AustrianStartups und Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts.



Early Bird Tickets für beide Tage gibt es noch bis zum 31. März 2019 für 199,00 Euro. Der reguläre Preis beträgt 249,00 Euro inklusive Zugang zur Festival Area, Festival Expo Area, den Sideevents und der Aftershowparty auf der Festung Kufstein sowie Frühstück, Kaffee und Getränke. Ermäßigte Studententickets (bis 26 Jahre unter Vorlage eines gültigen Studentenausweises oder Immatrikulationsbestätigung) sowie Tickets für StartUp-Gründer, welche in den letzten 3 Jahren gegründet haben, kosten 179,00 Euro.



Weitere Informationen zum detaillierten Programm unter www.beady-days.at



