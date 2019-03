München, Deutschland (ots) -



Unsere Zwei Herren sind dieses Mal ganz und gar ohne Begleitung ihrer beiden Hunde zur Podcast-Aufnahme angetreten. Aber auch aus gegebenem Anlass und noch dazu an einem außerordentlichen Ort: in der Podcast-Kapsel auf dem Super Communication Land 2019, das neue Event für die Kommunikationsbranche von news aktuell.



Wie immer ist "Zwei Herren mit Hund" ein einzigartiges Jump & Run-Adventure für die Ohren - von Thema zu Thema und von Level zu Level. Und so springen die beiden Herzblut-Podcaster in gewohnter Manier heiter weiter, doch bleiben Thomas Koch und Kai Blasberg in der aktuellen Folge bei folgendem Casus knacktus nachdenklich stehen: Die Werbekommunikation und das Alter.



Wie ist es denn um unseren demografischen Wandel in der Werbung bestellt? Wird das Älterwerden realistisch genug erlebbar gemacht? Gehören gut situierte, meist im Segelboot, auf dem Starnberger See schippernde Silberlocken unlängst generalüberholt?



Über Wochen hat sich Kai Blasberg darüber gefreut, endlich mit diesen Stereotypen zu brechen - Thomas Koch springt genüsslich drauf an. Drück auf Play und höre rein.



In die neue Folge von Zwei Herren mit Hund. Auf iTunes und Spotify oder Soundcloud: https://soundcloud.com/werbenundverkaufen/sets/zwei-herren-mit-hund



