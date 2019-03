Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 25.03.2019 (Nr. 112) Binnenschifffahrt, Jahr 2018



Dienstag, 26.03.2019 (Nr. 113) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2018 (Nr. 114) Straßenverkehrsunfälle, Januar 2019



(Nr. 13) Zahl der Woche zur Festveranstaltung "10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland": Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Jahr 2017



Mittwoch, 27.03.2019 (Nr. 115) Beendete Insolvenzverfahren und Restschuldverfahren, Jahr 2017 (Nr. 116) Ausgaben für außeruniversitäre Forschung, Jahr 2017 (Nr. 117) Zum Girls-/Boys-Day (28.03.2019): Mädchen und Jungen im Ausbildungsgeschehen, Jahr 2017



Donnerstag, 28.03.2019 (Nr. 118) Gewerbeanzeigen, Jahr 2018 (Nr. 119) Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Erhebung zu Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten gesucht, Jahr 2019 (Nr. 120 ) Nationaler Sieger Europäischer Statistikwettbewerb 2019 (Nr. 121) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, März 2019



Freitag, 29.03.2019 (Nr. 122) Einzelhandel (Umsatz), Februar 2019 (Nr. 123) Index der Außenhandelspreise Februar 2019 (Nr. 124) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal 2018 (Nr. 125) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2019



