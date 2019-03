Die US-Notenbak Fed hat gesprochen: 2019 wird es keinen Zinsschritt mehr geben - 2020 vielleicht einen. Der Goldpreis hat das ganze zunächst dankend aufgenommen. Doch die große Euphorie ist ausgeblieben.



"Sie wissen, die Korrelation zwischen Zinsen und Gold ist nicht so hoch wie immer suggeriert", sagt Markus Bußler. Das zeige sich auch aktuell wieder. Dennoch bleibt Markus Bußler optimistisch in die Zukunft. Zwar konsolidiere Gold aktuell noch und der Dollar hat seine anfänglichen Verluste wieder wettgemacht. Doch ein Sprung über die Marke von 1.320 Dollar wäre ein starkes Signal der Bullen, dass die Bewegung Richtung 1.350 und später in Richtung des Schlüsselwiderstands bei 1.366/1.375 Dollar in Gang ist. "Es fehlt derzeit etwas die Dynamik." Aber das sei nicht ungewöhnlich. Das gelte auch bei Silber. Auch der kleine Bruder von Gold komme aktuell nicht richtig in Gang, habe aber die 200-Tage-Linie verteidigt und das sei positiv zu werten. Einen Hoffnungsschimmer für die Bullen stellt auch der Lauf von Palladium dar. Es gebe eine Analogie zur Jahrtausendwende, als Palladium ebenfalls ein einziges Edelmetall eine Rallye startete und anschließend Gold und Silber nachgezogen sind. Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um Newmont Mining. Kaum hat sich Newmont mit Barrick Gold auf ein Joint Venture in Nevada geeinigt, kommt neuerliches Störfeuer in Sachen Goldcorp-Übernahme. Milliardär John Paulson meldet sich zu Wort und erklärt, er werde die Übernahme nicht unterstützen, da ein Premium für Goldcorp angesichts der schwachen operativen Entwicklung nicht gerechtfertigt sei. Er werde erst zustimmen, wenn dieses Premium entfernt werde. Paulson ist als streitbarer Investor bekannt. Erst vor kurzem bewirkte er Änderungen im Management von Detour Gold. Weitere Aktien in der Sendung sind neben Barrick Gold auch Endeavour Mining. Hier gibt es gute Neuigkeiten von der Ity-Mine in der Elfenbeinküste. Der Ausbau ist vier Monate vor dem Zeitplan fertig gestellt worden. Außerdem in der Sendung: First Majestic Silver und Wheaton Precious Metals. Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube