Für Micron Technologies ging es gestern deutlich nach oben. Der Chiphersteller legte überraschend gute Zahlen für das zweite Quartal vor und möchte zum Abbau des Überangebots seine Chipproduktion zurückfahren. Außerdem sollen die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr um 1,5 Milliarden US-Dollar reduziert werden. Die Aussicht auf ein geringeres Angebot könnte dazu führen, dass sich die Preise für Chips erholen, erklärten Analysten. Der Chipsektor war daraufhin der größte Gewinner im marktbreiten S&P 500.

Micron ist ein 1978 gegründetes Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, und gehört zu den fünf größten Halbleiterproduzenten weltweit. Micron stellt mit mehr als 30000 Mitarbeitern vorrangig Speicherelemente für Computer her. Der direkte Verkauf an den Endkunden wird seit dem Jahr 1996 unter den Namen Crucial abgewickelt. Flash-Speicher, wie beispielsweise USB-Sticks, wurden bis 2017 unter dem Namen Lexar verkauft, die Marke jedoch im gleichen Jahr an das chinesische Unternehmen Longsys veräußert.

Technisch gesehen lässt sich auch bei der Micron-Aktie seit dem Jahreswechsel ein Aufwärtstrend feststellen, der aktuell zwischen 39,10 und 47,70 US-Dollar beschrieben werden kann. Durch den Kurssprung von gestern, wodurch in der Aufwärtsbewegung bei eine Kurslücke zwischen 40,75 und 41,65 US-Dollar gerissen wurde, erreichten die Notierungen bei 44,21 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang Oktober letzten Jahres. Damals befand sich die Aktie noch in einer Abwärtsbewegung, die am Hoch um 64 US-Dollar begonnen hatte.

Am Tief bei 28,39 US-Dollar änderte sich jedoch die Richtung der Micron-Aktie und sie begann übergeordnet zu steigen. In diesem Trend befindet sie sich bis heute, wodurch die Quartalszahlen und vor allem der positive Ausblick von gestern ihn befeuern könnten. Auf weitere Sicht könnte sich die Aktie mit einer wiederum positiven Stimmung im Wert bis zum Hoch von Juli letzten Jahres um 58 US-Dollar nach oben arbeiten. Dabei sollte sie allerdings nicht mehr den zuvor genannten Aufwärtstrend unter 40 US-Dollar verlassen.

