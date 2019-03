Fernbusse sind ein beliebtes Reisemittel für kostenbewusste Menschen. Oft halten sie aber nicht direkt am Wunschort. Um die Anbindung zu verbessern, kooperiert Flixbus nun mit dem Dienst Uber.

Was den Onlineshops die letzte Meile in die Haushalte ist, ist den Fernbus-Anbietern der letzte Kilometer von der Haltestelle zum eigentlichen Ziel - den müssen die Fahrgäste selbst zurücklegen. Ein Fernbus-Riese will das Reisenden künftig erleichtern: Ab dem 22. März können Flixbus-Fahrgäste direkt einen Uber-Fahrer ordern.

Die beiden Unternehmen gaben bekannt, dass in vier Städten ein Test beginnen soll: In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt ...

