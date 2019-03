Die DZ Bank hat den fairen Wert je BMW-Aktie von 78 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Ein hohes Maß an Unsicherheit im Zuge der Handelsstreitigkeiten und des Brexit habe zu einem verhaltenen Ausblick des Autobauers geführt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine vorsichtigen Schätzungen für 2019 und die Folgejahre habe er nach Vorlage des Jahresabschlusses 2018 sowie den Aussagen zu 2019 nochmals reduziert./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 11:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003