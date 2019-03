Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutz nach Jahreszahlen von 9,20 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Motorenbauer habe die Konsensschätzungen übertroffen, doch der Ausblick auf 2019 sehe verglichen mit den Markterwartungen vorsichtig aus, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie preise die zu erwartende chinesische Wachsstumsstory noch nicht ein, begründete er das neue Kursziel. Die Anleger seien noch nicht überzeugt./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-03-22/12:42

ISIN: DE0006305006