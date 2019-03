Der Werbevermarkter Ströer will seine Dividende und seine Ausschüttungsquote anheben. Für das Geschäftsjahr 2018 ist eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie nach 1,30 Euro im Vorjahr geplant, wie das Unternehmen am Freitag in Köln mitteilte. Die Ausschüttungspolitik soll von 25 bis 50 Prozent künftig auf 50 bis 75 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses erhöht werden. Dies soll auf der Hauptversammlung am 19. Juni beschlossen werden.

Grund für die Anhebung sei, dass Ströer einen "strukturell nachhaltig" wachsenden deutschen Außenwerbemarkt erwarte. Der Werbevermarkter, zu dem Medienmarken wie T-Online oder Watson gehören, hatte bereits bei der Vorlage der Jahreszahlen Ende Februar von einem "starken Start" in das neue Geschäftsjahr gesprochen. 2019 sollen Umsatz und Ergebnis demnach im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen./elm/jha/

ISIN DE0007493991

