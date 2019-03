Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Essen (pts015/22.03.2019/12:30) - In ruhiger zweiter Reihe der Röckenstraße in Essen-Katernberg entsteht ein in sich geschlossenes Wohngebiet mit 67 Reihenhäusern ab 252.990 Euro. Zielgruppe sind junge Familien, die zwischen 100 und 140 Quadratmeter Wohnfläche wählen können. Zwei neue Musterhäuser stehen zur Besichtigung zur Verfügung. Die INTERHOMES AG ist ein in 10 Bundesländern tätiges, 51 Jahre altes Familienunternehmen mit über 13.000 gebauten Häusern und Wohnungen. Nach eigenen Angaben beträgt der Anteil zufriedener Käufer über 90 %. Die Häuser werden handwerklich massiv und energiesparend gebaut und sind voll ausgestattet. Spezialität der Firma ist das Angebot, dem Kunden über eingerichtete Musterhäusern Wohnen zu zeigen, wie es ein Prospekt nicht kann. Jeder Besucher der Musterhäuser erhält außerdem kostenlos das preisgekrönte, vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) empfohlene, Buch "Bauen ohne Reue" von Grabbe/Plath mit einer ausführlichen Bauträgercheckliste. Weitere Informationen: https://www.starthomes.de/wohngebiete/essen-katernberg.html (Ende) Aussender: IH Communication Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 84110 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190322015

