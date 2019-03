Fundamental: Nike hat dank eines starken Onlinehandels ein weiteres Quartal mit hervorragenden Zahlen abgeschlossen und festigt weiter seine Position als unangefochtener Platzhirsch. Im abgelaufenen Quartal per Ende Februar kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 9,6 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn stieg im selben Zeitraum auf 1,1 Mrd. US-Dollar. Dabei verzeichnete der US-Sportartikelriese weltweit eine starke Nachfrage, allen voran in China. Hier verbuchte das Unternehmen ein Umsatzplus von satten 19 Prozent, wie der Adidas-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Besonders die digitale Vermarktung war ein klarer Wachstumstreiber. Schwächen gab es jedoch auf dem Heimatmarkt.

Technisch: Trotz eines frischen Jahreshochs in dieser Woche vermieste Anlegern der schwächelnde Heimatmarkt die Laune. Auch wurden konjunkturelle Aussichten als Anlass für Gewinnmitnahmen genommen. Übergeordnet aber steckt Nike ...

