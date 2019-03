Was passiert ist Die Aktien von Baker Hughes, a GE Company (WKN: A2DUAY), stiegen laut Angaben von S&P Global Market Intelligence im Februar um knapp 12 %. Der Anstieg verlief relativ gleichmäßig über den gesamten Monat hinweg und schloss sich an den bereits positiven Verlauf im Januar an, so dass die Aktie im laufenden Jahr insgesamt um rund 26 % zulegen konnte. Die solide Entwicklung im Februar wurde durch die Ergebnisse des Gesamtjahres 2018 unterstützt, die Ende Januar 2019 veröffentlicht wurden. ...

