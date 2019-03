Das Werbeunternehmen Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) will den Aktionären eine Dividende von 2,00 Euro pro Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um knapp 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,30 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,91 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Juni 2019 ...

