Das Trueman Man Clinic Netzwerk gab bekannt, die mit seiner SWITCH-Technik 10.000ste Operation bei frühzeitiger Ejakulation (Nervenkonservierung) erfolgreich abgeschlossen zu haben.

Das Trueman Man Clinic Netzwerk ist in Korea das führende Kliniknetzwerk für andrologische Operationen. Es besteht aus 11 Kliniken, in denen 16 Ärzte beschäftigt sind. Bis Anfang 2019 wurden in den Kliniken mehr als 43.000 andrologische Operationen durchgeführt.

Die SWITCH OP-Technik bei vorzeitiger Ejakulation (SWITCH-Operation) wurde im Jahr 2010 von Dr. Yang, leitender Direktor des Trueman Man Clinic Netzwerks, entwickelt. Sie kann die Nebenwirkungen einer Neurektomie am Penis verringern und eine stabile Reduktion der Empfindlichkeit an der Eichel erhalten.

Mit der Operation kann das Gefühl an der Eichel wieder hergestellt werden, wenn auf Wunsch des Patienten die Nervenfunktion wieder eingeschaltet wird (daher der Name SWITCH). Somit sind Sorgen wegen der Nebenwirkungen, beispielsweise eines verspäteten Orgasmus oder einer erektilen Dysfunktion durch eine Überempfindlichkeit der Eichel nach der Operation, wenig berechtigt.

Das Trueman Man Clinic Netzwerk betreute bisher 10.000 Patienten. Bei etwa 98 der Patienten, die operiert wurden, konnte die Empfindlichkeit der Eichel signifikant verringert und eine Behandlung der vorzeitigen Ejakulation erreicht werden. Es wurde bestätigt, dass die Sensibilität über die Jahre erhalten wird.

Etwa 2 der Patienten, die mit der SWITCH-Technik operiert wurden, wollten die ursprüngliche Sensibilität der Eichel aufgrund einer verspäteten Ejakulation oder erektilen Dysfunktion wieder herstellen. Sie alle erhielten einen einfachen Eingriff zur Wiederherstellung. Die Empfindlichkeit der Eichel wurde auf mehr als 80 der präoperativen Sensibilität wieder hergestellt.

Die SWITCH-Operation wird unter Lokalanästhesie über einen 1 cm langen Schnitt an der Penisbasis durchgeführt. Die Operation dauert etwa 10 Minuten. Bereits am ersten Post-OP-Tag kann wieder geduscht werden. Dr. Yang erklärt, das Verfahren sei sehr einfach und sicher. Es sei ein innovativer Behandlungsansatz für die vorzeitige Ejakulation, der selbst bei Nebenwirkungen angewendet werden kann.

Im Allgemeinen stehen Ärzte der Neurektomie des Penis negativ gegenüber, da häufig Nebenwirkungen auftreten und die Rezidivrate hoch ist. Die SWITCH-Technik löst jedoch das Problem der Nebenwirkungen und hat die Rezidivrate gesenkt. Falls eine medizinische Therapie nicht möglich oder wirksam ist, kann die SWITCH-Technik eine gute Option zur Behandlung der vorzeitigen Ejakulation darstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://trueman-global.com/Manclinic/ oder telefonisch unter +82-10-4918-4228.

