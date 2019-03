Lacroix Electronics in Willich ist bereits seit Jahren eine feste Größe in der Herstellung von Technologie-Equipment und bietet innovative, vernetzte sowie nachhaltige Lösungen an. Das breite Angebotsspektrum des EMS-Unternehmens (Electronic Manufacturing Services) ermöglicht es, maßgeschneiderte Leistungen zu beauftragen, um schließlich genau das Produkt zu erhalten, das man benötigt. Dank des integrierten Design Centers am Produktionsstandort entwickelt und designt der Willicher EMS-Partner aus einer Hand anspruchsvolle technische Produkte.

Vom Design zur Testphase

Am Anfang jedes Produktes steht die Idee - gerade in der Elektronikbranche zeichnen sich diese ersten Ideen durch einen hohen Innovationsgrad aus. Viele Unternehmen stehen hier jedoch vor der ersten Hürde: Sie verfügen nicht über die Möglichkeiten, die Idee auch Wirklichkeit werden zu lassen. Genau an dieser Stelle kommt Lacroix Electronics ins Spiel. Das EMS-Unternehmen bietet neben ...

