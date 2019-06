Chinesische Mobilfunkbetreiber sind weltweit bei der Einführung von Mobile IoT-basierten Lösungen über Mobilfunknetze führend; China ist mit fast 1 Milliarde Verbindungen der größte IoT-Markt der Welt

Chinesische Mobilfunkbetreiber haben weltweit bei der Einführung von transformativen IoT-Lösungen (IoT, Internet of Things bzw. Internet der Dinge) die Nase vorn, wie die GSMA heute bekannt gab. Durch das Anschließen der geschätzten 960 Millionen1 Geräte über Mobilfunknetze realisiert das Land den Wert des IoT und verändert die Gesellschaft durch den Einsatz von Lösungen in den Bereichen Smart Home, Smart Industry und Smart City im Massenmarkt. Laut GSMA Intelligence ist China der weltweit größte IoT-Markt mit 64 Prozent der 1,5 Milliarden globalen Mobilfunkverbindungen, einschließlich der schnell wachsenden Mobile IoT lizenzierten LPWA-Technologien 2

"Unterstützt durch proaktive staatliche Förderung ist China heute führend bei der Entwicklung und dem Masseneinsatz innovativer und transformativer IoT-basierter Lösungen auf Grundlage mobiler IoT-Technologie", sagte Alex Sinclair, Chief Technology Officer der GSMA. "Diese neuen Technologien werden in verschiedenen vertikalen Sektoren eingesetzt und verändern grundlegend unsere Lebens- und Arbeitsweise, liefern Echtzeitinformationen und machen unsere Städte intelligenter und unser Leben einfacher und produktiver."

Massenimplementierungen von IoT-Lösungen

Es gibt eine Vielzahl von Beispielen für groß angelegte Implementierungn in China in verschiedenen Sektoren. So hat beispielsweise Sunsea AIoT zusammen mit dem Partner China Telecom über 500.000 NB-IoT-Sensoren installiert, die sich über 37 km im Bezirk Jing'an erstrecken und das Gebiet in eine tatsächliche Smart Community verwandeln. Die Geräte überwachen Hydrantenwasserdrucksensoren sowie Gas- und Rauchmelder und Umweltmonitore. Verbundene Schachtabdeckungen überwachen auch Gase und unterirdische Anlagen. Eine integrierte Plattform zentralisiert, überwacht und analysiert die Daten, um Verbesserungen in Echtzeit zu ermöglichen. China Mobile hat in ganz China mehr als 100.000 intelligente NB-IoT-Brandmeldesysteme installiert, darunter Brandmelder, Temperatursensoren, Rauch- und Gasmelder; China Unicom hat über 25.000 Gas- und Wasserzähler installiert, die eine NB-IoT-Lösung nutzen, die das IoT mit großen Datenmengen kombiniert, um das Energiemanagement intelligenter zu gestalten.

Internet-of-Things-Programm im Rahmen des MWC Shanghai 2019

Das Internet-of-Things-Programm der GSMA veranstaltet auf dem diesjährigen MWC Shanghai 2019 eine Reihe von Aktivitäten, u. a. Workshops und Seminare. Dazu gehört auch die GSMA Future IoT Convention, die Fachleute von Regierungsbehörden, Mobilfunkbetreibern und Unternehmen zusammenbringt, um die neuesten Entwicklungen bei IoT, 5G und Big Data zu demonstrieren und zu diskutieren. Daneben wird der interaktive GSMA Mobile IoT Developer Day veranstaltet, der Unternehmen dabei unterstützt, Geräte zu bauen und mit der NB-IoT-Technologie auf den Markt zu bringen. Im Rahmen des IoT-Programms werden in der GSMA-Innovationsstadt in Halle 5 interaktive Demonstrationen durchgeführt, die die neuesten innovativen Lösungen im Mobilereich präsentieren. Für weitere Informationen oder zur Anmeldung für diese Aktivitäten besuchen Sie bitte: https://www.gsma.com/iot/iot-at-mwcs19/

Connected China stellt kosteneffiziente mobile IoT-Technologien vor

Connected China befindet sich in Halle E7 in 4YFN und wird drei wichtige vertikale IoT-Märkte in den Mittelpunkt stellen: Smart Industry, Smart Cities und Smart Home. Chinesische Betreiber und Industrieunternehmen, darunter Ericsson und Huawei, werden mit innovativen Entwicklern und Start-ups zusammenarbeiten, um eine Reihe von kostengünstigen IoT-Lösungen für Verbraucher vorzuführen, die von Türschlössern, Gesichtshautpflegediagnostik, Haustierverfolgung, Gasmessung bis hin zu Feuermeldern und vielem mehr reichen. Weitere Informationen über Connected China finden Sie unter: www.gsma.com/iot/connected-china-at-mwc19-shanghai/.

