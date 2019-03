Pittler Maschinenfabrik AG: Konzern-Ebit sowie Einzelergebnis voraussichtlich unter Prognose DGAP-Ad-hoc: Pittler Maschinenfabrik AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Pittler Maschinenfabrik AG: Konzern-Ebit sowie Einzelergebnis voraussichtlich unter Prognose 22.03.2019 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PITTLER Maschinenfabrik AG: Konzern-EBIT sowie Einzelergebnis voraussichtlich unter Prognose Langen, 22. März 2019 - Der Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (ISIN DE0006925001, "PITTLER") hat heute nach Vorliegen der ersten vorläufigen Zahlen festgestellt, dass die Jahresergebnis-Prognose für PITTLER und die EBIT-Prognose für den PITTLER-Konzern für das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich unterschritten werden. Der Vorstand erwartet, dass die PITTLER einen Jahresfehlbetrag von voraussichtlich ca. TEUR 988 ausweisen wird (bisherige Erwartung war ein positives Jahresergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2017) und dass das EBIT des PITTLER-Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr voraussichtlich ca. TEUR -370, betragen wird (bisherige Erwartung war ein EBIT, das leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2017 liegt). Aufgrund der Entwicklungen bei der Beteiligungsgesellschaft Albert Klopfer GmbH war es erforderlich, im Einzelabschluss der PITTLER den Beteiligungswertansatz sowie die Forderungen an die Albert Klopfer GmbH mit insgesamt EUR 1,66 Mio. abzuwerten. Im Konzern betragen die Aufwendungen EUR 1,42 Mio. Ohne diese einmaligen negativen Auswirkungen hätte PITTLER das prognostizierte Jahresergebnis und das prognostizierte EBIT auf Konzernebene voraussichtlich erreicht. 22.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik AG Gutleutstrasse 175 60327 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 24 000 858 Fax: +49 (0)69 24 000 849 E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de Internet: www.pittler-maschinenfabrik.de ISIN: DE0006925001 WKN: 692500 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 790731 22.03.2019 CET/CEST ISIN DE0006925001 AXC0151 2019-03-22/14:05