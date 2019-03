Die Fed erhöht die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr, die Zinsen in Europa sind ebenfalls niedrig: spricht das automatisch für Aktien?



Marktexperte Arthur Brunner von der ICF Bank erklärt im Interview mit Moderatoron Viola Grebe, wie die Situation bei Aktien und Anleihen gerade aussieht, was die Notenbanken mit ihrer Niedrigzinspolitik dabei für eine Rolle spielen und wie Anleger damit umgehen können.