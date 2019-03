Zweistellige Prämienzuwächse in CEE - Im Börsenradio-Interview nimmt Elisabeth Stadler, CEO der VIG, zum Geschäftsjahr 2018 Stellung: Das Wichtigste vorweg: Nach 90 Cent im Vorjahr wird es heuer einen ganzen Euro Dividende geben. 4,9 Prozent Dividenden-Rendite entspricht das dann, ein mehr als passabler Wert für einen Blue Chip aus der Versicherungsbranche. Abgesehen von schwer bis kaum beeinflussbaren Einmaleffekten (zB die von 17 auf 24 Prozent gestiegene Steuerquote) erzielte die VIG 2018 praktisch an allen Fronten Steigerungen. Der Gewinn vor Steuern konnte auf 485 Mio. Euro erhöht werden (plus 10 Prozent), das Prämienaufkommen lag bei 9,7 Mrd. Euro (plus 3 Prozent). Natürlich ist man in CEE stärker gewachsen als in den ...

