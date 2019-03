Dunkle Wolken in dieser Woche über dem Solar-Sektor: Nach Canadian Solar sorgt auch JinkoSolar für lange Gesichter an der Börse. Im gestrigen Handel büßte die Aktie nach dem schwachen Canadian-Solar-Ausblick bereits neun Prozent an Wert ein, heute baut das Papier die Verluste aus. Schlechte Quartalszahlen drücken auf die Stimmung.

