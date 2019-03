Der Energiekonzern Uniper verkauft seinen Anteil am italienischen Flüssiggas-Terminal OLT Offshore LNG Toscana. Der Kaufpreis für die rund 48-prozentige Beteiligung liege in Summe bei rund 400 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Käufer ist der Gasinfrastruktur-Investor First State Investments. Angepasst um bereits erfolgte Ausschüttungen an Uniper geht das Unternehmen von einem Mittelzufluss von etwa 340 Millionen Euro nach Vollzug der Transaktion im Laufe des Jahres aus.

OLT betreibt das schwimmende Regasifizierungs-Terminal, das sich vor der toskanischen Küste zwischen Pisa und Livorno befindet. Es hat eine Flüssiggas-Kapazität von 3,75 Milliarden Kubikmeter. Die Behörden müssen dem Verkauf noch zustimmen./nas/jha/

ISIN DE000UNSE018

AXC0159 2019-03-22/14:38