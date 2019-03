Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Jenoptik auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Durch den jüngsten Kursanstieg ergebe sich ein deutliches Abwärtspotenzial für die Aktie, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen des Technologie- und Rüstungskonzerns bewegten sich im Rahmen seiner Erwartungen. Allerdings liege der Marktkonsens bei der Marge bereits am oberen Ende der vom Unternehmen genannten Spanne./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 10:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 12:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-03-22/14:42

ISIN: DE000A2NB601