Die NordLB hat das Kursziel für BMW mit Blick auf die operative Geschäftsentwicklung sowie das aktuelle Marktumfeld von 80 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Widrigkeiten in der Automobilindustrie nähmen zu, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere die absatzhemmenden weltweiten Handelskonflikte erschwerten der Branche das Geschäft./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 13:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 13:43 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-03-22/14:45

ISIN: DE0005190003