Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas nach Quartalszahlen von Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Resultate zeigten, dass der US-Sportartikelhersteller sich in den drei wichtigsten Regionen wohl besser entwickelt habe als sein deutscher Konkurrent, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Adidas dürfte daher kaum davon profitieren, dass sich das Wachstum bei den Amerikanern abgeschwächt habe und Nike mit einer weiter abnehmenden Dynamikm rechne./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-03-22/14:52

ISIN: DE000A1EWWW0