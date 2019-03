Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den Leasingspezialisten spreche ein robustes Geschäftsmodell inmitten der bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Sorgen über die Wachstumsaussichten, die Ergebnisentwicklung und die Abhängigkeit vom sich wandelnden Zinsumfeld seien übertrieben./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-03-22/14:52

ISIN: DE000A161N30