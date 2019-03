Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Koenig & Bauer nach Jahreszahlen von 82,00 auf 71,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Druckmaschinenherstellers habe trotz eines Rekordwertes seine Prognose verfehlt, da auch der Umsatz dahinter zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2019 habe ihn ebenfalls enttäuscht. Die beibehaltene Kaufempfehlung verdanke sich der niedrigen Bewertung der Aktie./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-03-22/14:54

ISIN: DE0007193500