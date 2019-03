Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand auf "Hold" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Die Aktien des Münchener Rückversicherers hätten zwar bislang von der Jagd der Anleger nach Rendite profitiert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings setzten die niedrigen Anleiherenditen die Erstversicherertochter Ergo unter Druck, die den Garantiezins für ihre Lebensversicherungskunden erwirtschaften muss./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 08:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-03-22/14:56

ISIN: DE0008430026