Bitcoin & Co: Noch längst nicht am Ziel

Noch immer haben sich die Kryptowährungen nicht ganz von ihrem jüngsten Tief erholt. Dafür spricht der Umstand, dass 1 Bitcoin, der berühmteste Vertreter unter den so genannten digitalen Währungen, immer noch weit entfernt von seinem Hoch bei knapp 20.000 US-Dollar ist.

Allerdings haben sich die Notierungen zuletzt, wenn auch für Kryptowährungsverhältnisse eher langsam, erholt. Der Bitcoin konnte zuletzt sogar die Marke von 4.000 US-Dollar zurückerobern. Damit wurde eine wichtige Marke zurückerobert. Noch immer hoffen Marktteilnehmer auf mehr. Bitcoin & Co sollen am liebsten immer mehr zum Mainstream werden und sich irgendwann als ernstzunehmende Anlagealternativen etablieren. So weit sind wir jedoch noch lange nicht.

