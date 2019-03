Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen vor einem Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers von 590 auf 670 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im Fokus der Veranstaltung stünden die Umsatzziele für 2019 sowie die mittelfristigen Prognosen des Wirecard-Konkurrenten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Bewertungsmodell passte Qiu nun an die Zahlen für 2018 an. Das Wachstum von Adyen dürfte seine bisherigen Prognosen übertreffen, glaubt er. Kurzfristig sei die Aktie aber anspruchsvoll bewertet./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019

ISIN NL0012969182

