Müssen neue Sommerreifen her, lässt sich bei ReifenDirekt.de viel Geld sparen.

Reifenkauf im Internet ganz einfach: Auch Technikmuffel finden schnell und leicht den passenden Reifen.

ReifenDirekt.de bietet ein umfassendes Sortiment von günstigen Qualitätsreifen bis hin zu Premiummarken

Servicepartner von ReifenDirekt.de übernehmen die fachgerechte Montage.

Wenn der Frühling naht, wird es für viele Autofahrer Zeit für den Wechsel auf Sommerreifen. Stellt sich allerdings bei der Inspektion der Reifen bei dieser Gelegenheit heraus, dass diese langsam in die Jahre gekommen sind, sich das Profil abgenutzt hat oder die Reifen gar sichtbare Schäden wie Risse der Beulen aufweisen, ist es Zeit für einen neuen Satz Pneus. 1,6 Millimeter Restprofiltiefe sind das gesetzliche Mindestmaß, Experten empfehlen deutlich mehr schon bei drei Millimetern sollte bei Sommerreifen Ersatz her. Auch unabhängig von der tatsächlichen Fahrleistung ist es für Reifen nach acht bis zehn Jahren Zeit für den Ruhestand. Der Grund: Das Gummi härtet aus, Fahreigenschaften und Straßenhaftung verschlechtern sich.

Vier neue Reifen bedeuten jedoch natürlich eine erhebliche Investition nicht selten fallen dafür etwa in Vertragswerkstätten zwischen 300 und 400 Euro an. Wer hier sparen möchte, sollte Alternativen prüfen: Immer mehr Kunden setzen deswegen beim Thema Reifen auf Onlineshops wie ReifenDirekt.de - der Marktanteil online verkaufter Reifen stieg in den letzten Jahren stetig und liegt etwa in Deutschland schon bei rund 20 Prozent. Die Vorteile liegen auf der Hand: So können Kunde bei ReifenDirekt.de frei aus einem umfassenden Sortiment aller erdenklicher Marken und Modelle wählen und brauchen sich nicht auf die Exklusivpartner ihres Händlers oder ihrer Werkstatt beschränken. Das Produktspektrum bei ReifenDirekt.de reicht dabei von günstigen Qualitätsreifen bis hin zum Premiumsegment zu durchweg attraktiven Preisen.

Allerdings: "Mancher hat sich bisher noch vom Online-Reifenkauf abhalten lassen, weil er Hürden sieht, die eigentlich keine sind", weiß Maren Höfler von ReifenDirekt.de. Ein Grund: Vielen ist unklar, was nach dem Kauf geschieht schließlich sind dadurch die Reifen noch nicht am Auto. Müssen Onlinekäufer also selbst Fähigkeiten als Automechaniker entwickeln? Höfler beruhigt: "Keine Sorge, wir wissen, dass die wenigsten das passende Equipment in der Garage stehen haben, um neue Reifen auf die Felgen zu ziehen. Selbst einen normalen Räderwechsel traut sich aus guten Gründen nicht jeder selbst zu." ReifenDirekt.de setzt daher auf die Zusammenarbeit mit einem dichten Netz aus Servicepartnern Werkstätten in der Nähe, die direkt während des Bestellvorgangs kostenlos als Empfänger der Lieferung ausgewählt werden können und die die neuen Reifen fachgerecht montieren. Allein in Deutschland kooperiert ReifenDirekt.de mit 9.500 Servicepartnern. "Auf diese Weise können Autofahrer sowohl von der Leistungsfähigkeit des Onlinehandels als auch vom persönlichen Offlineservice regionaler Partner profitieren", erklärt Höfler. Und auch die Auswahl der für das eigene Fahrzeug passenden Reifen funktioniert bei ReifenDirekt.de ganz einfach: Mittels verschiedener Angaben aus dem Fahrzeugschein lassen sich im Shop nur solche Suchergebnisse anzeigen und auswählen, die für das eigene Auto zugelassen sind. "Einem geschonten Geldbeutel, Sicherheit und Komfort steht mit uns beim Thema also nichts entgegen", so Höfler.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.000 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

